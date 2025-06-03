Зеленський призначив нову суддю Первомайського міськрайонного суду

Засідання зали суду. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 червня, підписав серію указів про призначення 23 суддів. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Судді були призначені як до місцевих судів, так і до Вищого антикорупційного суду. Укази №362–378/2025 оприлюднені на сайті глави держави.

У Миколаївській області нову суддю отримав Первомайський міськрайонний суд — на цю посаду призначена Наталія Медведєва.

Скриншот указу з офіційного сайту Президента

В Одеській області суддею Татарбунарського районного суду стала Наталія Панченко.

А в Херсонській області призначено суддю господарського суду — Наталію Павленко.

Окрім цього, нові судді з’явилися в судах інших регіонів, зокрема Донецької, Полтавської, Львівської, Запорізької, Київської, Івано-Франківської, Сумської областей та у Вищому антикорупційному суді.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 22 суддів до місцевих судів. Серед них, Ірина Явіца, яка обійме посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області.