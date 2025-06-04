На Миколаївщині затримали чотирьох підозрюваних у наркоторгівлі
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- Марія Хаміцевич
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14:41, 04 червня, 2025
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У Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали чотирьох місцевих жителів, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.
За даними Нацполіції Миколаївської області, 63-річний чоловік вирощував удома коноплі, а згодом планував продавати висушений канабіс. 61-річна жінка та її 42-річний син займались вирощуванням, обробкою та продажем наркотиків у своєму будинку. Ще одна 42-річна підозрювана розповсюджувала канабіс серед знайомих.
Правоохоронці провели обшуки в помешканнях та вилучили понад 180 кущів конопель і приблизно 1,5 кілограми сухих суцвіть. Усе направили на експертизу.
Усім чотирьом повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи. Їм загрожує до 8 років ув’язнення, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Слід зазначити, що у центрі Миколаєва мешканці масово скаржаться на скупчення наркозалежних біля аптек, які видають препарати за державною програмою.
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