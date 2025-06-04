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У Миколаєві на жвавих перехрестях модернізували 72 світлофори

У Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві модернізували світлофори на трьох жвавих перехрестях — проспекту Центрального з вулицями Малою Морською, Маріупольською та Захисників Миколаєва.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, всього встановлено 72 нові сучасні світлофори.

Роботи виконало комунальне підприємство КСМЕП. Також на перехрестях встановили і замінили по 4 пристрої звукового сповіщення для безпечного переходу людей із порушеннями зору та маломобільних груп.

Крім того, фахівці замінили 156 дорожніх знаків, проклали 700 метрів кабелю, 365 метрів тросу та встановили 27 нових опор. Незабаром на оновлених ділянках з’явиться нова дорожня розмітка.

У Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві встановили 72 нові світлофори. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялося, що на перетині вулиць 3 Слобідська та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.) встановлять світлофор. Наразі там є лише пішохідний перехід.  

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