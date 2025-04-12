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На 3 Слобідській у Миколаєві встановлять ще один світлофор

Перетин вулиць 3 Слобідська та Марка Кропивницького, скриншот Google mapsфотоПеретин вулиць 3 Слобідська та Марка Кропивницького, скриншот Google mapsфото

На перетині вулиць 3 Слобідська та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.) встановлять світлофор. Наразі там є лише пішохідний перехід.  

Відповідне рішення 9 квітня ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «МикВісті».

Як зазначив заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса, це необхідно для безпечного дорожнього руху та пішоходів, оскільки поряд знаходиться навчальний заклад — Миколаївський ліцей №53.

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

Згодом стало відомо, що ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення у Миколаєві. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень світла.

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