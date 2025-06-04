У миколаївських тролейбусах увімкнуть кондиціонери через спеку: як це працюватиме

У миколаївських тролейбуса увімкнуть кондиціонери. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У зв’язку зі спекотною погодою у Миколаєві в тролейбусах почнуть вмикати кондиціонери.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».

Охолодження салонів працюватиме щодня з 10:00 до 18:00 — саме в години найбільшого пасажиропотоку. У підприємстві зазначають, що такий режим допоможе економити електроенергію, водночас забезпечуючи комфортну температуру для пасажирів.

За словами директора підприємства Юрія Сметани, тролейбуси з кондиціонерами можна легко впізнати за позначкою «сніжинки» в мобільних застосунках для відстеження транспорту.

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— На сьогодні понад 90% тролейбусів від загального щоденного випуску мають систему кондиціонування — це наші нові тролейбуси PTS та Дніпро. Ми пишаємось тим, що сьогодні наш комунальний транспорт може забезпечувати комфортні умови перевезення і в літній період. До отримання нового транспорту про це можна було тільки мріяти, а останні роки це вже звична реальність і наші пасажири знають, що можуть розраховувати на прохолоду в спекотну погоду в наших тролейбусах, — підкреслив Юрій Сметана.

Пасажирів закликають не відкривати вікна під час роботи кондиціонерів, адже це знижує ефективність охолодження.

«Тому якщо бачите відкрите вікно — закрийте його, щоб допомогти зберегти прохолоду в салоні», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають технічні роботи з перевірки та підготовки систем: виявлення несправностей, заправка холодоагентом тощо. У «Миколаївелектротрансі» просять поставитися з розумінням — кондиціонери готують до повноцінної роботи на все літо.

Нагадаємо, що з 17 травня у Миколаєві тимчасово змінюється рух тролейбусних маршрутів №7, №8 та №9.