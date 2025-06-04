У миколаївських тролейбусах увімкнуть кондиціонери через спеку: як це працюватиме
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- Світлана Іванченко
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22:41, 04 червня, 2025
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У зв’язку зі спекотною погодою у Миколаєві в тролейбусах почнуть вмикати кондиціонери.
Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».
Охолодження салонів працюватиме щодня з 10:00 до 18:00 — саме в години найбільшого пасажиропотоку. У підприємстві зазначають, що такий режим допоможе економити електроенергію, водночас забезпечуючи комфортну температуру для пасажирів.
За словами директора підприємства Юрія Сметани, тролейбуси з кондиціонерами можна легко впізнати за позначкою «сніжинки» в мобільних застосунках для відстеження транспорту.
— На сьогодні понад 90% тролейбусів від загального щоденного випуску мають систему кондиціонування — це наші нові тролейбуси PTS та Дніпро. Ми пишаємось тим, що сьогодні наш комунальний транспорт може забезпечувати комфортні умови перевезення і в літній період. До отримання нового транспорту про це можна було тільки мріяти, а останні роки це вже звична реальність і наші пасажири знають, що можуть розраховувати на прохолоду в спекотну погоду в наших тролейбусах, — підкреслив Юрій Сметана.
Пасажирів закликають не відкривати вікна під час роботи кондиціонерів, адже це знижує ефективність охолодження.
«Тому якщо бачите відкрите вікно — закрийте його, щоб допомогти зберегти прохолоду в салоні», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають технічні роботи з перевірки та підготовки систем: виявлення несправностей, заправка холодоагентом тощо. У «Миколаївелектротрансі» просять поставитися з розумінням — кондиціонери готують до повноцінної роботи на все літо.
Нагадаємо, що з 17 травня у Миколаєві тимчасово змінюється рух тролейбусних маршрутів №7, №8 та №9.
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