  • середа

    4 червня, 2025

  • 21.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У миколаївських тролейбусах увімкнуть кондиціонери через спеку: як це працюватиме

У миколаївських тролейбуса увімкнуть кондиціонери. Ілюстративне фото: «МикВісті»У миколаївських тролейбуса увімкнуть кондиціонери. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У зв’язку зі спекотною погодою у Миколаєві в тролейбусах почнуть вмикати кондиціонери.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».

Охолодження салонів працюватиме щодня з 10:00 до 18:00 — саме в години найбільшого пасажиропотоку. У підприємстві зазначають, що такий режим допоможе економити електроенергію, водночас забезпечуючи комфортну температуру для пасажирів.

За словами директора підприємства Юрія Сметани, тролейбуси з кондиціонерами можна легко впізнати за позначкою «сніжинки» в мобільних застосунках для відстеження транспорту.

Реклама

— На сьогодні понад 90% тролейбусів від загального щоденного випуску мають систему кондиціонування — це наші нові тролейбуси PTS та Дніпро. Ми пишаємось тим, що сьогодні наш комунальний транспорт може забезпечувати комфортні умови перевезення і в літній період. До отримання нового транспорту про це можна було тільки мріяти, а останні роки це вже звична реальність і наші пасажири знають, що можуть розраховувати на прохолоду в спекотну погоду в наших тролейбусах, — підкреслив Юрій Сметана

Пасажирів закликають не відкривати вікна під час роботи кондиціонерів, адже це знижує ефективність охолодження. 

«Тому якщо бачите відкрите вікно — закрийте його, щоб допомогти зберегти прохолоду в салоні», — йдеться у повідомленні. 

Наразі тривають технічні роботи з перевірки та підготовки систем: виявлення несправностей, заправка холодоагентом тощо. У «Миколаївелектротрансі» просять поставитися з розумінням — кондиціонери готують до повноцінної роботи на все літо.

Нагадаємо, що з 17 травня у Миколаєві тимчасово змінюється рух тролейбусних маршрутів №7, №8 та №9.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Планові роботи: 8 травня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду
У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9
На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт із висадження сакур та облаштування пункту видачі води
Реклама

Читайте також:

новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Даріна Мельничук
новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко
новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївелектротранс

На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт із висадження сакур та облаштування пункту видачі води
У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9
Планові роботи: 8 травня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

2 години тому

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні