  • четвер

    5 червня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє комунальним перевізникам використовувати транспортні засоби, отримані як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон дозволяє комунальним підприємствам — перевізникам автотранспорту та міського електротранспорту  використовувати гуманітарно отримані автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї та вагони метро для перевезення пасажирів і багажу.

Це стосується періоду дії воєнного стану та 12 місяців після його завершення.

Гуманітарний транспорт не можна продавати або передавати іншим особам, крім безоплатної передачі іншому одержувачу гуманітарної допомоги.

Закон також визначає, що таке використання транспорту не вважається комерційною діяльністю. Вказується, що мета закону — ефективно забезпечити транспортні потреби населення, зберігаючи цільове призначення допомоги.

Нагадаємо, що в Україні близько 90 громад з 13 областей отримали від благодійників громадський транспорт, але не можуть використовувати його для перевезення пасажирів через законодавчу колізію.

Останні новини про: Громадський транспорт

У Миколаєві на декількох зупинках облаштували пологі з’їзди для людей на кріслі колісному
Парк громадського транспорту поповниться: Рада зняла заборону з «гуманітарних» автобусів та тролейбусів
У Миколаєві змінили схеми автобусних маршрутів №46 та №48
Реклама

Читайте також:

новини

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера і у кранах потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Світлана Іванченко
новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Даріна Мельничук
новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко

Останні новини про: Громадський транспорт

У Миколаєві змінили схеми автобусних маршрутів №46 та №48
Парк громадського транспорту поповниться: Рада зняла заборону з «гуманітарних» автобусів та тролейбусів
У Миколаєві на декількох зупинках облаштували пологі з’їзди для людей на кріслі колісному

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера і у кранах потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Верховна Рада перейменувала 185 населених пунктів: серед них — 10 на Миколаївщині

2 години тому

У Первомайську встановлять 50 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук

Головне сьогодні