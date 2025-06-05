Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє комунальним перевізникам використовувати транспортні засоби, отримані як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон дозволяє комунальним підприємствам — перевізникам автотранспорту та міського електротранспорту використовувати гуманітарно отримані автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї та вагони метро для перевезення пасажирів і багажу.

Це стосується періоду дії воєнного стану та 12 місяців після його завершення.

Гуманітарний транспорт не можна продавати або передавати іншим особам, крім безоплатної передачі іншому одержувачу гуманітарної допомоги.

Закон також визначає, що таке використання транспорту не вважається комерційною діяльністю. Вказується, що мета закону — ефективно забезпечити транспортні потреби населення, зберігаючи цільове призначення допомоги.

Нагадаємо, що в Україні близько 90 громад з 13 областей отримали від благодійників громадський транспорт, але не можуть використовувати його для перевезення пасажирів через законодавчу колізію.