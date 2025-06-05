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Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон

Військові на головній площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість  «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну. 

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради. 

Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня цього року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

  • авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;
  • керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;
  • авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон у квітні цього року. 

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