Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон

Військові на головній площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня цього року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;

авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон у квітні цього року.