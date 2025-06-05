Ветерани війни платитимуть за автоцивілку на 50% менше: Зеленський підписав закон
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- Світлана Іванченко
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17:46, 05 червня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня цього року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:
- авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;
- керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;
- авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).
Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон у квітні цього року.
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