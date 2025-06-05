На правобережній Херсонщині розмінували 68% територій
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- Даріна Мельничук
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22:38, 05 червня, 2025
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На правобережжі Херсонської області вже розмінували 68% території.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що з 29 квітня по 4 червня, піротехніки обстежили 149 гектар територій та 1703,2 гектара полів. Крім цього, обстежили 69 об’єкти, 0,5 гектарів водойми та 50,8 гектарів лісосмуг.
Загалом, за цей період виявили 1073 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 243 тисяч 464 одиниць.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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