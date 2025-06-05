  • четвер

    5 червня, 2025

  • 21.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 21.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На правобережній Херсонщині розмінували 68% територій

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 68% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що з 29 квітня по 4 червня, піротехніки обстежили 149 гектар територій та 1703,2 гектара полів. Крім цього, обстежили 69 об’єкти, 0,5 гектарів водойми та 50,8 гектарів лісосмуг.

Загалом, за цей період виявили 1073 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 243 тисяч 464 одиниць. 

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Останні новини про: Херсонщина

Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла після нічної атаки дронів
Нідерланди допомагають відновлювати водопостачання на Херсонщині
Ексчиновниць управління освіти Херсона підозрюють у розтраті майже ₴3,9 млн бюджетних коштів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Аліна Квітко
новини

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Світлана Іванченко

Останні новини про: Херсонщина

Ексчиновниць управління освіти Херсона підозрюють у розтраті майже ₴3,9 млн бюджетних коштів
Нідерланди допомагають відновлювати водопостачання на Херсонщині
Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла після нічної атаки дронів

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

6 годин тому

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Головне сьогодні