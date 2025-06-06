Два роки після підриву Каховської ГЕС: масштаби екологічної катастрофи
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:05, 06 червня, 2025
-
6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це спричинило одну з найбільших екологічних катастроф сучасної України.
За оцінками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, затоплення охопило понад 620 квадратних кілометрів суші, під водою опинилися 333 тисячі гектарів природоохоронних територій та 11 294 гектари лісу.
Також було повністю знищено молодь риб 2023 року, а прісноводні види, винесені в море, загинули від підвищеної солоності. Значної шкоди зазнали понад 50 об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема сім територій Смарагдової мережі.
Крім цього, різко зросла загибель дельфінів — лише за перший тиждень після прориву було знайдено десятки мертвих тварин, а загальний рівень смертності китоподібних збільшився в 2,2 рази.
Хімічне забруднення та руйнування біотопів докорінно змінили русло Дніпра.
Із 381 проб питної води, відібраних у Миколаївській області, 297 не відповідали санітарно-хімічним, а 176 — мікробіологічним нормам. Потенційне органічне навантаження від мертвої біомаси оцінюється в 200–500 тисяч тонн.
Без Каховського водосховища під загрозою опинилися зрошення степових районів, енергетика, судноплавство та питне водопостачання щонайменше трьох областей.
Нагадаємо, у Google Maps з’явилися нові супутникові знімки Херсонської області, зокрема Каховської ГЕС. На знімках, датованих 2020 роком, видно наповнене водосховище, а на фото за 2024 рік можна побачити величезні змілілі, а подекуди й повністю висохлі, ділянки, які вже вкрились рослинністю.
Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини
Про підрив дамби Каховської ГЕС стало відомо на світанку 6 червня 2023 року. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.
Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.
Після катастрофи екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.
Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.
У березні 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.
Останні новини про: Держекоінспекція