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Два роки після підриву Каховської ГЕС: масштаби екологічної катастрофи

Фото: LibkosНаслідки підриву Каховської гідроелектростанції. Фото: Libkos

6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це спричинило одну з найбільших екологічних катастроф сучасної України.

За оцінками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, затоплення охопило понад 620 квадратних кілометрів суші, під водою опинилися 333 тисячі гектарів природоохоронних територій та 11 294 гектари лісу.

Також було повністю знищено молодь риб 2023 року, а прісноводні види, винесені в море, загинули від підвищеної солоності. Значної шкоди зазнали понад 50 об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема сім територій Смарагдової мережі.

Крім цього, різко зросла загибель дельфінів — лише за перший тиждень після прориву було знайдено десятки мертвих тварин, а загальний рівень смертності китоподібних збільшився в 2,2 рази.

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Хімічне забруднення та руйнування біотопів докорінно змінили русло Дніпра. 

Із 381 проб питної води, відібраних у Миколаївській області, 297 не відповідали санітарно-хімічним, а 176 — мікробіологічним нормам. Потенційне органічне навантаження від мертвої біомаси оцінюється в 200–500 тисяч тонн.

Без Каховського водосховища під загрозою опинилися зрошення степових районів, енергетика, судноплавство та питне водопостачання щонайменше трьох областей.

Нагадаємо, у Google Maps з’явилися нові супутникові знімки Херсонської області, зокрема Каховської ГЕС. На знімках, датованих 2020 роком, видно наповнене водосховище, а на фото за 2024 рік можна побачити величезні змілілі, а подекуди й повністю висохлі, ділянки, які вже вкрились рослинністю.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Про підрив дамби Каховської ГЕС стало відомо на світанку 6 червня 2023 року. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів. 

Після катастрофи екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.

У березні 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.

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