Понад половина українців готові до затяжної війни, — КМІС

На початку червня 2025 року 60% громадян України заявили про готовність витримувати війну стільки часу, скільки вимагатиме ситуація.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У період з початку повномасштабного вторгнення до травня 2024 року частка тих, хто висловлював таку готовність, трималася на рівні 71–73%. Проте вже в жовтні 2024 року зафіксували тенденцію до зниження: у березні 2025 року цей показник зменшився до 54%.

Останнє ж опитування свідчить про нове зростання — тепер 60% респондентів зазначають, що готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 6% готові продовжувати в такому режимі щонайменше рік.

За регіональним розподілом суттєвих відмінностей не спостерігається, однак на сході країни частка таких респондентів дещо нижча — 51%.

Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну» КМІС Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну». Фото: КМІС Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну» КМІС Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну». Фото: КМІС Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну» КМІС Результати опитування «Скільки часу українці готові терпіти війну». Фото: КМІС

Нагадаємо, інше опитування показало, що більшість українців (74% опитаних) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.