Опитування: 74% українців підтримують ідею 30-денного перемир’я

Зустріч українських та російських перемовників у Стамбулі, Туреччина, 16 травня 2025 року. Фото: REUTERS/Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry

Більшість українців (74% опитаних) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16 травня.

Окрім цього, 53% респондентів позитивно оцінили нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини. Рівень довіри до глави держави нині становить 70% — це більше, ніж на початку року, коли він коливався в межах 53–58%.

Попри це, лише 25% опитаних вірять, що переговори в Туреччині реально наблизять завершення війни. Водночас 47% українців вважають, що Україна повинна залишатися відкритою до діалогу, а президент може брати участь у переговорах, навіть якщо на них не буде присутній Володимир Путін.

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На думку більшості респондентів, головними причинами відсутності Путіна на переговорах є його небажання припиняти війну (54%) та страх (22%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1 000 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон без українського мобільного зв’язку. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом населеного пункту. Теоретична похибка не перевищує 3,1% при довірчій ймовірності 95%.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментувавпереговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.