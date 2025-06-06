На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі гранат

На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі боєприпасів. Фото: Нацполіція

У Кривоозерській громаді Миколаївщини поліцейські затримали 29-річного жителя Одеської області. Його підозрюють у незаконному продажі боєприпасів.

Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

За даними справи, чоловіка затримали одразу після того, як він продав гранати. Правоохоронці вилучили підривачі, корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, набої до автомата та гроші, отримані від продажу.

Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Наразі поліція з’ясовує, звідки у чоловіка взялась зброя. Розслідування триває.

Боєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: Нацполіція Боєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліцейські знайшли у місцевого жителя арсенал боєприпасів. Під час обшуку його гаража правоохоронці знайшли дві гранати, три запали до них та шість коробок із набоями до стрілецької зброї.