  • пʼятниця

    6 червня, 2025

  • 20.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 20.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі гранат

На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі боєприпасів. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажі боєприпасів. Фото: Нацполіція

У Кривоозерській громаді Миколаївщини поліцейські затримали 29-річного жителя Одеської області. Його підозрюють у незаконному продажі боєприпасів.

Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

За даними справи, чоловіка затримали одразу після того, як він продав гранати. Правоохоронці вилучили підривачі, корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, набої до автомата та гроші, отримані від продажу.

Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Наразі поліція з’ясовує, звідки у чоловіка взялась зброя. Розслідування триває.

Боєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: НацполіціяБоєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: Нацполіція
Боєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: НацполіціяБоєприпаси, які вилучили у підозрюваного. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліцейські знайшли у місцевого жителя арсенал боєприпасів. Під час обшуку його гаража правоохоронці знайшли дві гранати, три запали до них та шість коробок із набоями до стрілецької зброї.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки
На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі
Алкоголь, тютюн, пальне: місцеві бюджети Миколаївщини заробили понад ₴17 млн на ліцензіях
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Алкоголь, тютюн, пальне: місцеві бюджети Миколаївщини заробили понад ₴17 млн на ліцензіях
На Миколаївщині за добу сталося 18 пожеж, дві з них — у житловому секторі
На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки

«Тиждень миємо мережі», — директор Миколаївводоканалу про брудну воду у Кульбакиному

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

11 годин тому

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук

Головне сьогодні