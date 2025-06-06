В Україні відкрили полігон для випробувань сучасних технологій розмінування

Полігон для тестувань технологій розмінування. Фото: Міноборони України

В Україні запрацював новий навчально-випробувальний комплекс, який спеціалізується на розмінуванні, цивільному захисті та екологічній безпеці.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

На полігоні є траси та смуги перешкод для техніки, що використовується під час розмінування, а також майданчики для випробування дронів, металодетекторів та спеціального обладнання.

У перший день роботи представили розробки українських підприємств, наукових установ і технокластерів. Тут планують поєднувати практичну діяльність, наукові дослідження та міжнародну співпрацю.

Комплекс стане майданчиком для тестування як українських, так і іноземних технологій у сфері безпеки.

Відкриття Навчально-випробувального комплексу. Фото: Міністерство оборони України Продукція Відкриття Навчально-випробувального комплексу. Фото: Міністерство оборони України Продукція

Раніше повідомлялось, що Франція передасть Україні шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS у межах грантової угоди.