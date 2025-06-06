В Україні відкрили полігон для випробувань сучасних технологій розмінування
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- Марія Хаміцевич
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21:39, 06 червня, 2025
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В Україні запрацював новий навчально-випробувальний комплекс, який спеціалізується на розмінуванні, цивільному захисті та екологічній безпеці.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
На полігоні є траси та смуги перешкод для техніки, що використовується під час розмінування, а також майданчики для випробування дронів, металодетекторів та спеціального обладнання.
У перший день роботи представили розробки українських підприємств, наукових установ і технокластерів. Тут планують поєднувати практичну діяльність, наукові дослідження та міжнародну співпрацю.
Комплекс стане майданчиком для тестування як українських, так і іноземних технологій у сфері безпеки.
Раніше повідомлялось, що Франція передасть Україні шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS у межах грантової угоди.
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