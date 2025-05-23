Україна отримає від Франції шість роботизованих систем розмінування

Системи розмінування ROCUS. Фото: Міністерство економіки

Франція передасть Україні шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS у межах грантової угоди.

Як повідомляє Міністерство економіки, закупівлю фінансує французький уряд, а загальна вартість обладнання становить майже 15 мільйонів євро.

«Це важливий крок до повернення безпеки на деокуповані території», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Грантова угода між Україною та Францією передбачає 200 мільйонів євро на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, з яких 44 мільйони спрямовані на гуманітарне розмінування.

Юлія Свириденко подякувала Франції за підтримку та наголосила, що в межах угоди вже реалізують 19 проєктів у сферах охорони здоров’я, енергетики та інфраструктури. Загалом Україна матиме 13 безпілотних систем ROCUS, з яких сім отримала у 2022 році.

ROCUS — це роботизований комплекс для розмінування, що дистанційно виявляє, ідентифікує та знешкоджує вибухонебезпечні предмети, знижуючи ризик для саперів. Системи створені на базі наземної безпілотної платформи THeMIS і оснащені інструментами для очищення маршрутів. Вони допомагатимуть саперам ДСНС у розмінуванні територій.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до танків, систем ППО IRIS-T і Gepard, снаряди до артилерії, різні типи дронів та машини для розмінування.