У Миколаєві відкрили сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У четвер, 5 червня, в одному з вищих професійних училищ Миколаєва відкрили сучасний навчально-практичний центр. Він створений у межах державної програми оновлення майстерень закладів професійної освіти «100 майстерень», яка має на меті забезпечити країну сотнею модернізованих освітніх центрів із найактуальніших професій.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Ремонт і закупівлю обладнання для центру реалізували за кошти державної освітньої субвенції в розмірі 3,5 мільйона гривень та за підтримки міського бюджету, з якого виділили ще 1,5 мільйона гривень.

Центр оснащено сучасним обладнанням, новими меблями та електронно-обчислювальною технікою. Саме на ній учні вчитимуться розбирати, ремонтувати й обслуговувати технічні прилади, набуваючи практичних навичок, затребуваних на ринку праці.

«Ідея була в тому, щоб наші учні встигали за роботодавцями та підприємствами, які спеціалізуються на ремонті сучасної техніки. Тому ми закупили нове обладнання, максимально наближене до реальних умов. Цей проєкт дуже важливий для нашого закладу — самостійно ми б не змогли цього реалізувати», — прокоментував директор училища Сергій.

Це не єдиний навчальний заклад міста, який бере участь у програмі. Незабаром ще одне вище професійне училище в Миколаєві відкриє аналогічний центр. Загалом Миколаївщина увійшла до четвірки лідерів серед областей, що подали заявки на участь у державному проєкті.

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Сучасний навчально-практичний центр для студентів профтеху у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.