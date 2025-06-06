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До 2030 року англійську має знати більшість українців: план уряду

Кабінет Міністрів планує, щоб до 2030 року щонайменше 60% українців володіли англійською мовою хоча б на базовому рівні. Для цього створять спеціальну державну програму з бюджетом 437,8 мільйонів гривень.

Про це йдеться в концепції «Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026—2030 роки».

Очікується, що 28% громадян зможуть спілкуватися англійською у повсякденному житті, а в кінотеатрах щороку показуватимуть щонайменше 120 фільмів іноземною мовою. Також уряд хоче, щоб Україна піднялася щонайменше на 38-ме місце у світовому рейтингу знання англійської мови (EF EPI). Зараз країна на 40-му місці.

Серед причин низького рівня англійської називають слабке викладання у школах, нестачу кваліфікованих вчителів, проблеми з доступом до навчання в селах та низьку мотивацію у дорослих.

Уряд планує оновити навчальні програми, покращити підготовку викладачів, запровадити білінгвальне навчання та популяризувати англомовний контент.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про англійську мову до парламенту у 2023 році, на початку червня 2024 року Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Згодом Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Також раніше повідомлялось, що держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».

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