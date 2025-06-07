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CNN: Трамп планує продати або подарувати свою Tesla після сварки з Маском

Трамп може продати свою Tesla після сварки з Маском. Фото: Getty ImagesТрамп може продати свою Tesla після сварки з Маском. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп планує продати або подарувати свій червоний електрокар Tesla, придбаний у березні.

Про це повідомили CNN і The Wall Street Journal із посиланням на джерело в Білому домі.

Зазначається, що Трамп купив авто, щоб підтримати Ілона Маска на тлі критики на його адресу й нападів на офіси Tesla.

Електрокар стоїть на території Білого дому. Президент сам ним не користувався, але дозволяв їздити працівникам адміністрації.

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За словами посадовця, наразі Трамп розглядає варіанти — продати Tesla або передати її комусь безоплатно. Остаточного рішення ще немає.

Раніше Politico писали, що у Білому домі вже запланували телефонну розмову з Маском, щоб залагодити ситуацію.

Суперечка між ними почалась після того, як Трамп заявив, що міг би перемогти на виборах без допомоги Маска. У відповідь Маск написав у соцмережі, що без нього Трамп програв би, а демократи отримали б більше влади. Він також розкритикував законопроєкт президента, який, на його думку, лише збільшить дефіцит бюджету США.

Маск публікував старі заяви Трампа, де той сам раніше критикував збільшення витрат, і додав саркастичні коментарі: мовляв, Трампа «замінили на клона».

У відповідь Трамп написав, що Маск «збожеволів» і перебуває «на межі».

Водночас у Білому домі радники порадили Трампу зосередитись на просуванні бюджетного закону, а не на сварках у соцмережах.

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