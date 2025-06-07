У Миколаєві хочуть замінити колектор під ринком «Штрассе»: водоканал планує оголосити тендер на проєктування

Ринок «Штрассе» у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві планують повністю замінити аварійну ділянку каналізаційного колектора під ринком «Штрассе» у мікрорайоні Намив.

Про під час прямого ефіру в Instagram розказав директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко, пишуть «МикВісті».

Він пояснив, що ринок «Штрассе» було побудовано з порушенням державних будівельних норм. Торгові павільйони розташовані безпосередньо над бетонним колектором, який зазнав значної газової корозії та перебуває в аварійному стані.

— Ринок побудований на нашому каналізаційному колекторі. В цьому місці він бетонний, з газовою корозією, він просто складається. Вже досить довго не можемо вирішити це питання, глибоке залягання колектору, десь від 6,5 до 7 метрів. Це по-перше. А по-друге, дуже близько підземні води. Для того, щоб проводити роботи, ми сьогодні якусь ділянку готуємо, завтра ми хочемо вже замінювати шматок труби, приходимо — котлован повністю заповнений підземною водою. Ми знову викачуємо, вичищаємо котлован. Досить складна ділянка, — сказав Борис Дуденко.

Борис Дуденко зауважив, що наразі комунальне підприємство планує оголосити тендер на проєктування та повну заміну аварійної ділянки колектора.

Нагадаємо, під час ефіру посадовець пояснив, чому в мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві уже близько тижня з кранів тече брудна вода.