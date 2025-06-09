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Автомобільна компанія Renault планує відкрити в Україні завод з виробництва дронів

Renault вироблятиме дрони в Україні. Фото: ukrinform.uaRenault вироблятиме дрони в Україні. Фото: ukrinform.ua

Французький автогігант Renault розглядає можливість створення в Україні заводу з виробництва безпілотників. Компанія має намір реалізувати цей проєкт у співпраці з французьким підприємством, що спеціалізується на оборонній промисловості.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на джерела в Renault.

У Renault підтвердили, що ініціатива надійшла від французького уряду, однак жодних остаточних рішень поки що не ухвалено. У Franceinfo зазначають, що йдеться про важливий крок у зміцненні українсько-французьких відносин та демонстрацію зростання європейських інвестицій в оборонний сектор.

Передбачається, що частину безпілотників, які вироблятимуть на українському заводі, буде передано на озброєння французької армії. Видання нагадує, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню визнавав відставання Парижа у сфері дронів порівняно з Україною. Саме тому потенційне партнерство з Renault може стати вигідним для обох країн.

Також Себастьєн Лекорню підкреслив, що в Україні є достатньо фахівців для складання дронів, тож залучення французьких працівників не вимагається.

Нагадаємо, що Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами — Нантом і Сен-Назером. Співпраця передбачає підтримку у відновленні та розвитку міської інфраструктури, зокрема в питаннях управління водними ресурсами, реалізації екологічних ініціатив і впровадження сучасних підходів до міського планування.

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