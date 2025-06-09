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Виготовляє деталі для «Шахедів»: у Генштабі підтвердили ураження російського заводу

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони вразили об’єкт військово-промислового комплексу Росії — підприємство «ВНДІР-Прогрес». Воно розташоване більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону й займається виробництвом деталей для ударних дронів «Шахед».

За даними Генерального штабу ЗСУ, щонайменше два українські безпілотники уразили ціль, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Остаточні результати удару ще уточнюються.

«ВНДІР-Прогрес» спеціалізується на навігаційному обладнанні, зокрема на виготовленні адаптивних антен «Комета», що використовуються в ударних БпЛА «Шахед», у модулях планування та корекції для авіабомб і в іншій високоточній зброї.

У Генштабі наголосили, що ці удари є частиною кампанії зі зниження спроможностей РФ у виробництві засобів повітряного нападу й триватимуть доти, доки агресія не буде припинена.

Пожежа на російському підприємстві «ВНДІР-Прогрес». Фото: Генштаб ЗСУПожежа на російському підприємстві «ВНДІР-Прогрес». Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, місцеві Telegram-канали зазначали, що ця атака призвела до зупинки роботи підприємства. За повідомленнями очевидців, мешканці міста чули вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

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