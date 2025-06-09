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У Росії після атаки дронів загорівся завод, що виробляє обладнання для армії

Пожежа у Чувашії після атаки дронів. Фото: AstraПожежа у Чувашії після атаки дронів. Фото: Astra

У ніч на 9 червня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Зокрема, у Чувашії виникла пожежа на підприємстві, яке постачає техніку для військових потреб РФ.

Про це повідомили губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв, та місцеві Telegram-канали. 

У Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки, два дрони впали на територію акціонерного товариства «ВНИИР-Прогресс», що призвело до зупинки його роботи. За повідомленнями очевидців, мешканці міста чули вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа, пише Astra.

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Підприємство «ВНИИР-Прогресс» виробляє приймачі «Комета», призначені для захисту російських дронів від українських засобів радіоелектронної боротьби. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що модернізований модуль «Комета-М» активно використовується для наведення авіабомб ФАБ-250М-62/270 з системами планування та корекції.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 49 безпілотників. Найбільше — по 13 — було перехоплено над Курською та Нижньогородською областями, по 9 — у Воронезькій та Орловській, по 2 — у Брянській і Чуваській Республіці, ще один — у Бєлгородській області.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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