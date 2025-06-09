У Києві зафіксували п’ять температурних рекордів

У Києві з 6 по 8 червня зафіксували п’ять температурних рекордів. Ілюститивне фото "МикВісті"

У Києві з 6 по 8 червня зафіксували п’ять температурних рекордів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Зазначається, що середньодобова температура повітря 6 червня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 24,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1956 року на 0,2°С, а кліматичну норму — на 6,5°С.

«Мінімальна температура повітря 7 червня не опустилась нижче 19,9℃, що на 0,7℃ вище ніж у 2014 році. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 26,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С», — йдеться у повідомленні.

Крім того, мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче 20,4℃, що на 1,8℃ перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 31,4 °С, що на 0,1°С вище ніж у 2011 році для цієї дати.

Нагадаємо, що у четвер, 24 квітня, у Миколаєві встановлений новий температурний максимум для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +27,6°C.