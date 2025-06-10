Трамп висміяв Грету Тунберг після перехоплення її човна Ізраїлем

Дональд Трамп. Фото: gettyimages

Президент США Дональд Трамп висміяв шведську екоактивістку Грету Тунберг після того, як ізраїльські військові перехопили човен, на якому вона прямувала до Сектору Гази.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє The Hill.

Журналісти попросили його прокоментувати цей інцидент. Дональд Трамп назвав Грету Тунберг «дивною і злою людиною» та порадив їй піти на курси «з управління гнівом».

— Вона точно інша. Я думаю, що їй потрібно піти на курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї, — сказав президент США.

Він додав, що «Ізраїль має достатньо проблем і без викрадення Грети Тунберг», відкинувши її твердження про незаконне затримання.

Слід зазначити, що в Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту. Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути «зразком моральних та освітніх цінностей».

Також, у 2024 році Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції. Тоді суд призначив їй штраф.