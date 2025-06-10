Жителі Херсонщини звинувачують агропідприємство у земельному рейдерстві та просять втручання голови ОВА Прокудіна

Поле у Миколаївській області, ілюстраційне фото «МикВісті»

На Херсонщині жителі громад судяться з керівництвом підприємства «ЮТС -Агропродукт», яке за їхніми словами понад три роки не сплачує орендну плату за землю, хоча нею користується. Крім того, без відома людей землю намагаються перепродати.

Жителі громад Бериславського району звернулися з колективним листом до голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна з проханням допомогти. Відповідний лист є у розпорядженні «МикВісті».

За словами людей, їхні земельні ділянки сільськогосподарського призначення передали в оренду ще до повномасштабного вторгнення. Проте понад три роки орендатор не сплачує орендну плату. Люди вирішили звернутися до суду з вимогою розірвати договори оренди, однак підприємство подає до суду розпорядження місцевих військових адміністрацій про нібито непридатність цих земель через потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами.

Місцеві мешканці зазначають, що ці документи не відповідають реальному стану справ, адже більшість господарств у регіоні вже з 2023 року обробляє землю, сплачує податки й орендну плату. Натомість ТОВ «ЮТС -Агропродукт» за їхніми словами, не лише уникає виконання зобов’язань, а й намагається продати право оренди іншій фірмі з Полтавської області — ТОВ «Перемога плюс», яка місцевим жителям невідома.

Автори звернення просять очільника ОВА Олександра Прокудіна допомогди у вирішенні ситуації та скасувати розпорядження про непридатність земель. Під документом поставили підписи 133 людини.

«Дуже сподіваємося що вами будуть вжиті законні заходи щодо недопущення наших прав, тому що ТОВ «ЮТС -Агропродукт» не цурається жодних негідних вчинків, щоб затягнути судові розгляди, щоб ми зневірилися і у владі, і у правосудді. На купу адвокатів у них грошей багато, для сплати боргу людям - ні. Деякі справи наші люди повигравали, але холдинг переєстровував ці ділянки на іншу фірму, що свідчить, що ні закон, ні суд для цих ділків не указ», — йдеться у документі.

Скриншот колективного листа голові Херсонської ОВА Скриншот колективного листа голові Херсонської ОВА Скриншот колективного листа голові Херсонської ОВА

Нагадаємо, що станом на квітень 2025 року на правобережжі Херсонської області вже розмінували 68% території.