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Українці висловилися, чи згодні поступатися територіями заради миру

Українці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру. Фото: kyiv24.newsУкраїнці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру. Фото: kyiv24.news

Майже половина українців — 48% — не підтримують жодних поступок у питанні територіальної цілісності країни.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Щодо можливого офіційного визнання окремих територій частиною Росії, 68% респондентів висловилися проти. Лише 24% готові розглянути такий варіант, причому йдеться саме про окремі регіони, а не всі окуповані землі — позиції можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретної території.

Ще більш рішучою є позиція щодо передачі під контроль Росії нині контрольованих Україною регіонів: 78% категорично проти, підтримують лише 15%.

Результати опитування українців. Інфографіка КМІСРезультати опитування українців. Інфографіка КМІС

Єдиний сценарій, який викликає неоднозначну реакцію — це фактичне визнання контролю Росії без юридичного закріплення. У такому разі 43% респондентів готові прийняти компроміс, тоді як 48% залишаються проти.

Проте соціологи зазначають, що за умови включення до мирного плану безпекових гарантій та інших важливих елементів, більше половини опитаних готові погодитися на такий варіант припинення війни, хоча й без особливого ентузіазму.

У підсумку КМІС робить висновок: громадська думка не сприймає сценаріїв, які передбачають офіційне визнання українських територій частиною Росії або передачу під її контроль неокупованих регіонів.

Опитування методом телефонних інтерв’ю проводили з 15 травня по 3 червня на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Загалом опитали 2004 людини. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за даними іншого опитування 60% громадян України заявили про готовність витримувати війну стільки часу, скільки вимагатиме ситуація.

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