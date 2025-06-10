В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації

Священиків позбавили броні. Фото: Getty Images

Лише близько 25% релігійних організацій в Україні отримали право на бронювання своїх священнослужителів. Такий порядок визначила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, яка затвердила перелік критично важливих релігійних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Україні.

«Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації», — йдеться в повідомленні.

Із 30 тисяч релігійних організацій в Україні лише 7736 зможуть бронювати 100% своїх священників.

Серед причин відмови:

організація створена після 26 грудня 2024 року;

зареєстрована на тимчасово окупованій території;

невідповідність статуту;

відсутність у реєстрі неприбуткових організацій;

неподання звітності.

У командуванні наголошують на важливості служби військових капеланів, які надають духовну підтримку військовим. Тому бронювання має враховувати затверджені квоти для конфесій у ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших підрозділах.

«Командування звертає увагу на важливість служби військових капеланів у Збройних Силах України, які надають духовну підтримку особовому складу. Бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях, як це передбачено законодавством», — йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що чоловіки, які мають бронь від мобілізації, можуть перетинати кордон України як у службових справах, так і під час відпустки.