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Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, але є винятки

фото: Getty ImagesЗаброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, але є винятки. Ілюстраційне фото: Getty Images

Чоловіки, які мають бронь від мобілізації, можуть перетинати кордон України як у службових справах, так і під час відпустки. Водночас для окремих категорій заброньованих громадян діють обмеження щодо виїзду у відпустку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Можливість є у тих, хто заброньовані, перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку», — зазначив він.

Втім, за його словами, виняток становлять чоловіки віком від 18 до 60 років, які займають окремі посади в державних органах та підпадають під дію пункту 2.14 Правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну №57.

Як пояснив речник, якщо орган, у якому працює такий співробітник, повідомив ДПСУ, що він обіймає державну посаду, то такий чоловік має право виїхати лише у службове відрядження — виїзд у відпустку для нього заборонено.

Нагадаємо, Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних. Відтепер підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, зможуть давати «бронь» 100% своїх працівників. 

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення граничного відсотка бронювання працівників підприємств критичної комунальної інфраструктури з 50% до 75%.

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