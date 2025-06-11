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Минулий рік став найконфліктнішим у світі з часів Другої світової, — The Times

Фото для ілюстрації: Генеральний штаб Збройних сил УкраїниФото для ілюстрації: Генеральний штаб Збройних сил України

У 2024 році світ стикнувся з рекордною кількістю збройних конфліктів — за даними видання The Times, це був найжорстокіший період за останні вісім десятиліть.

Загалом було зафіксовано 61 державний конфлікт, з яких 11 переросли у повномасштабні війни, що призвели до понад тисячі загиблих у боях кожна. Експерти відзначають тривожну тенденцію: мирне населення дедалі частіше стає не випадковими, а цілеспрямованими мішенями атак.

Кількість загиблих цивільних у 2024 році зросла на 31% — до 13 900 осіб. Найбільше жертв зафіксовано внаслідок дій бойовиків «Ісламської держави» у Демократичній Республіці Конго.

Загальний рівень насильства у світі став четвертим за масштабами з 1994 року — часу геноциду в Руанді. Минулого року організоване насильство забрало життя майже 160 тисяч людей. Найбільше жертв принесла війна в Україні — лише у 2023 році загинуло приблизно 76 тисяч осіб.

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Лише за 2023 рік внаслідок організованого насильства загинули близько 160 тисяч людей, з них понад 76 тисяч — в Україні, що стало найбільшим показником серед усіх конфліктів.

UCDP також звертає увагу на зростання міждержавних конфліктів і ситуацій, коли країни підтримують збройні формування за межами своїх територій. Це, на думку дослідників, створює небезпечну тенденцію до ескалації насильства.

У 2023 році у світі також зафіксовано 183 регіональні та локальні конфлікти — це найвищий показник за останні 30 років. Дослідники назвали «нерозв'язність» головною рисою сучасної конфліктної мапи світу.

Окрему загрозу становлять недержавні збройні угруповання, зокрема ХАМАС у Секторі Газа, які, як зазначається, отримують підтримку від таких країн, як Росія та Іран.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти.

 

 

 

 

 

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