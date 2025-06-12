У Миколаєві з кранів тече іржава вода: мешканці просять комунальників відреагувати

У Миколаєві з кранів тече іржава вода. Скринщот з відео

Жителька Миколаєва поскаржилась на погану якість води у місті. За її словами, вже понад тиждень з кранів багатоквартирного будинку по вулиці Шнеєрсона, 2 тече вода іржавого кольору, проте жодної реакції від комунальних служб досі немає.

Про це вона повідомила у листі до редакції «МикВісті».

Вона зазначає, що подібна ситуація спостерігається і в інших частинах міста — зокрема, на перетині вулиць Великої Морської та Великого Блоговісного (колишня Нікольська). До звернення вона додала відео, зняте ввечері 11 червня, на якому видно, в якому стані вода.

«На звернення мешканців до водоканалу реакції не відбулося. В літню спеку особливо важливо мати доступ до чистої води. У будинку проживають маленькі діти, лежачі люди та просто працюючі, яким необхідно мати гідні санітарні умови після важкого дня», — йдеться у листі.

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Нагадаємо, що у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві станом на 6 червня також з кранів також текла брудна вода. Про під час прямого ефіру в «Інстаграм» розказав директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Він пояснив, що працівники водоканалу займаються тим, щоб «вимити» мережі від брудної води. Також він зазначив, що на ситуація міг вплинути підвищений рівень використання води у зв’язку з настанням літнього періоду, зокрема, через поливи, для яких використовують водопровідну воду. Через підвищену швидкість води почала вимиватися іржа, що призвело до характерному помаранчевого кольору води.

Раніше повідомлялось, що директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сподівається, що до кінця літа завершиться будівництво водогону, і місто отримає воду з кранів гарної якості.

Нагадаємо, що на реконструкцію очисних споруд водоканалу, які потрібні для запуску нового водогону у Миколаїв, потрібно близько 70 мільйонів гривень. А після запуску нового водогону восени 2025 року вода у кранах миколаївців відповідатиме санітарним нормам.

Водночас відомо, що будівництво нових водоочисних споруд ля Миколаєва попередньо оцінювали у 132 мільйона євро. Однак будівництво водогону саме з Нової Одеси дозволило зменшити вартість цих робіт у 2,5 рази, оскільки якість води у тій ділянці Південного Бугу є кращою, ніж передбачалось.

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