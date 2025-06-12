Опитування: більшість українців погано ставляться до керівництва США, але добре — до звичайних американців

Опитування українців. Фото: Getty Images

Згідно з новим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) більшість українців негативно сприймають політику керівництва США щодо України. Водночас до самих американців ставлення залишається переважно позитивним.

Так, 68% опитаних висловилися негативно про керівництво США, тоді як позитивно — лише 24%. Водночас до звичайних американців позитивно ставляться 90% українців, і лише 3% — негативно. У цілому до США добре ставляться 63%, погано — 29%.

Дослідження також показало, що 72% українців вважають, що президентство Дональда Трампа — це погано для України, і лише 16% — що добре. Такий результат демонструє різке зниження довіри до Дональда Трампа порівняно з груднем 2024 року, коли понад половина опитаних сподівалися на позитивні зміни.

Сприйняття політики Європи і США щодо України. Інфографіка КМІС

Щодо загальної політики США, 58% респондентів вважають, що Сполучені Штати втомилися від України і тиснуть на неї для поступок, тоді як 32% вбачають у США надійного союзника, який прагне справедливого миру.

У контрасті з цим, Європу як надійного партнера бачать 64% українців, і це ставлення зберігається стабільним з початку року.

Експерти КМІС наголошують, що критика керівництва США зростає, але в українському суспільстві немає загального образу «американського ворога». Українці відокремлюють урядову політику від ставлення до громадян США та залишаються відкритими до партнерства.

Як Ви думаєте, добре чи погано для України, що Президентом США є Дональд Трамп? Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 15 травня до 3 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2004 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України. На запитання про сприйняття політики ЄС/США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій) та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, що на початку червня 2025 року 60% громадян України заявили про готовність витримувати війну стільки часу, скільки вимагатиме ситуація.