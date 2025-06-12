До України повернулися з полону морські піхотинці, які тримали оборону Маріуполя
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- Світлана Іванченко
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22:18, 12 червня, 2025
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Серед військовослужбовців, звільнених із російського полону 12 червня, і бійці морської піхоти.
Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Зазначається, що всі вони потрапили в полон під час героїчної оборони Маріуполя, тримаючи позиції до останнього.
Наразі звільнені воїни проходитимуть лікування, реабілітацію та поступово адаптуватися до мирного життя.
«Ми вдячні кожному, хто докладає зусиль, хто не зупиняється й щодня працює задля цієї миті. Ми пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного. І за кожного полоненого — буде наша відповідь. Слава морській піхоті України!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 12 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулася нова група важкопоранених і важкохворих українських захисників.
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