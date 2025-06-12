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До України повернулися з полону морські піхотинці, які тримали оборону Маріуполя

До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП

Серед військовослужбовців, звільнених із російського полону 12 червня, і бійці морської піхоти.

Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зазначається, що всі вони потрапили в полон під час героїчної оборони Маріуполя, тримаючи позиції до останнього.

До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП
До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП
До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП
До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП

Наразі звільнені воїни проходитимуть лікування, реабілітацію та поступово адаптуватися до мирного життя.

«Ми вдячні кожному, хто докладає зусиль, хто не зупиняється й щодня працює задля цієї миті. Ми пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного. І за кожного полоненого — буде наша відповідь. Слава морській піхоті України!», — йдеться у повідомленні.

До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП
До України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМПДо України повернулися з полону морські піхотинці. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, що 12 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулася нова група важкопоранених і важкохворих українських захисників.

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