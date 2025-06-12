Україна повернула додому нову групу важкопоранених військовополонених

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулася нова група важкопоранених і важкохворих українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Кількість звільнених не розголошується, однак відомо, що серед них — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-Морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Служби безпеки України, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед звільнених — оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі визволені — чоловіки, рядовий і сержантський склад. Частину з них раніше вважали зниклими безвісти.

Більшість повернутих воїнів воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

«Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Працюємо далі, щоб повернути всіх з російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні», — написав Володимир Зеленський.

У Коордштабі запевнили, що звільнені військові пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за час перебування в полоні.

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський