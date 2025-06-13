З окупованої Херсонщини повернули 11 українських дітей

З тимчасово окупованих територій повернули ще 11 українських дітей. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

У п’ятницю, 13 червня, з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні частину вдалося повернути 11 дітей — вісім дівчат і трьох хлопців.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, наймолодшій дитині — чотири роки, найстаршій — сімнадцять. Серед них є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.

У тимчасовій окупації дітей змушували навчатися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, а деякі з них зазнали тиску з боку озброєних представників ФСБ або перебували у так званих «таборах перевиховання».

Зараз усі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку. З початку 2024 року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вже евакуювали 67 дітей.

Повернення дітей стало можливим завдяки зусиллям організації Save Ukraine в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.