Кривоозерська громада отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Німеччини

Кривоозерська громада отримала гуманітарну допомогу. Фото: Facebook/ Кривоозерська громада

Кривоозерська територіальна громада на Первомайщині отримала чергову партію благодійної допомоги від німецьких партнерів.

Про це повідомила Кривоозерська селищна рада.

Гуманітарна допомога включає функціональне медичне ліжко, медичні засоби, засоби особистої гігієни, милиці, обладнання та запчастини для пожежної частини. Передані ресурси призначені для підтримки закладів охорони здоров’я та цивільного захисту громади.

До складу німецької делегації увійшли також лікарі, які відвідали Кривоозерську багатопрофільну лікарню. Під час візиту їм продемонстрували діагностичний блок і операційні приміщення.

Кривоозерська громада отримала гуманітарну допомогу. Фото: Facebook/ Кривоозерська громада Кривоозерська громада отримала гуманітарну допомогу. Фото: Facebook/ Кривоозерська громада Кривоозерська громада отримала гуманітарну допомогу. Фото: Facebook/ Кривоозерська громада

Нагадаємо, що Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від німецького міста Бедбург, із яким у 2022 році підписав меморандум про солідарне партнерство.