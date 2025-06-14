Темпи гуманітарного розмінування в Україні зросли на 50%

В Україні сертифіковано понад 100 операторів з розмінування. Фото: Міноборони

Станом на початок червня в Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності. Обсяг територій, які отримали статус безпечних, зріс майже на 50% у порівнянні з минулим роком.

Про це під час круглого столу повідомив полковник Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, повідомляє Міноборони.

За його словами, в Україні вже діють п’ять національних стандартів у сфері протимінної діяльності. Також активізувався контроль якості розмінування. З початку 2025 року вже проведено інспектування на 241 ділянці загальною площею 32 км².

Наразі вибухонебезпечними предметами потенційно забруднено близько 139 тисяч км² території країни, з яких 14 тисяч км² — це акваторії. Водночас через бойові дії гуманітарне розмінування можливе лише на площі близько 31 тисячі км².

Нагадаємо, що в Україні запрацював новий навчально-випробувальний комплекс, який спеціалізується на розмінуванні, цивільному захисті та екологічній безпеці.