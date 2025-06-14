Прокуратура вимагає повернути державі ставок площею 36 га на Миколаївщині
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- Альона Коханчук
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22:23, 14 червня, 2025
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На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею понад 36 гектарів через порушення орендарем умов користування
Баштанська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області з вимогою достроково розірвати договір оренди та повернути у державну власність земельну ділянку з водним об’єктом площею 36,1 гектар.
Як з’ясували прокурори, ще у 2008 році Казанківська райдержадміністрація передала фізичній особі-підприємцю в оренду ставок разом із землею для риборозведення та сінокосіння. Однак орендар порушував умови договору: розорював прибережну захисну смугу, не привів документи у відповідність до чинного законодавства та не оформив паспорт водного об’єкта.
Крім того, орендар самовільно забирав воду без спеціального дозволу та не сплачував за її використання, поливаючи сільськогосподарські угіддя.Суд уже відкрив провадження у справі, її розгляд триває.
Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на дамбу поблизу Нової Одеси.
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