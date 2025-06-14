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Прокуратура вимагає повернути державі ставок площею 36 га на Миколаївщині

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею. Фото: прокуратураНа Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею. Фото: прокуратура

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею понад 36 гектарів через порушення орендарем умов користування

Баштанська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області з вимогою достроково розірвати договір оренди та повернути у державну власність земельну ділянку з водним об’єктом площею 36,1 гектар.

Як з’ясували прокурори, ще у 2008 році Казанківська райдержадміністрація передала фізичній особі-підприємцю в оренду ставок разом із землею для риборозведення та сінокосіння. Однак орендар порушував умови договору: розорював прибережну захисну смугу, не привів документи у відповідність до чинного законодавства та не оформив паспорт водного об’єкта.

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею. Фото: прокуратураНа Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі ставок площею. Фото: прокуратура

Крім того, орендар самовільно забирав воду без спеціального дозволу та не сплачував за її використання, поливаючи сільськогосподарські угіддя.Суд уже відкрив провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на дамбу поблизу Нової Одеси.

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