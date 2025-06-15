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В Одесі священник УПЦ МП потрапив до ТЦК: єпархія заявляє про тиск, у військкоматі це спростовують

Настоятель Свято-Троїцького храму протоієрей Олександр Московчук. Фото: Facebook / Одеська єпархіяНастоятель Свято-Троїцького храму протоієрей Олександр Московчук. Фото: Facebook / Одеська єпархія

Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) стверджує, що настоятеля храму святої Трійці в селі Трояндове — отця Олександра Московчука — утримують у військкоматі з 10 червня.

У єпархії кажуть, що, незважаючи на його вік, стан здоров’я, канонічні причини та закон, його нібито змушували та психологічно тисли, щоб він підписав контракт на військову службу, і не давали бачити родину.

Втім, в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що священнослужитель сам поїхав на блокпост і надав документи, які виявили, що він не перебуває на військовому обліку. Його доправили до військово-лікарської комісії, де визнали придатним для служби, але запропонували посаду військового капелана. На що священик відмовився.

Наразі він перебуває на збірному пункті для військовозобов’язаних. Представники ТЦК запевнили, що жодного затримання або незаконного утримання не було — усі дії відбувалися за законом і добровільно.

У центрі закликали релігійні організації своєчасно подавати документи на бронювання священнослужителів, щоб уникнути непорозумінь.

Слід зазначити, що лише близько 25% релігійних організацій в Україні отримали право на бронювання своїх священнослужителів. Такий порядок визначила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, яка затвердила перелік критично важливих релігійних організацій.

Із 30 тисяч релігійних організацій в Україні лише 7736 зможуть бронювати 100% своїх священників.

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