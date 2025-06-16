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ЄС планує повністю припинити імпорт викопного палива та ядерних технологій з Росії

ЄС планує повністю припинити імпорт викопного палива та ядерних технологій з Росії. Ілюстративне фото BloombergЄС планує повністю припинити імпорт викопного палива та ядерних технологій з Росії. Ілюстративне фото Bloomberg

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Європейського Союзу заплатили агресору понад 200 мільярдів євро за енергоносії. Тепер блок готується до повної відмови від імпорту викопного палива з Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Цього тижня Єврокомісія планує оголосити про правові заходи, які мають повністю зупинити імпорт вугілля, нафти та газу з Росії. Газове постачання планують припинити до 2027 року.

Водночас складніше вирішити питання залежності ЄС від російських ядерних технологій. За даними аналітичного центру Bruegel, лише у 2024 році Росія отримала від країн блоку 22 мільярди євро за енергоносії, з яких 700 мільйонів — за ядерне паливо.

У ЄС діють 101 ядерний реактор, 19 з яких — радянської конструкції ВВЕР. Близько чверті поставок урану — природного, переробленого та збагаченого — досі надходить з РФ. Крім того, європейські АЕС часто залежать від російських запчастин і технічного обслуговування.

У Брюсселі заявили, що хочуть повністю позбутися російського ядерного імпорту до 2030-х років. Для цього потрібно створити власний ланцюг постачання та інвестувати щонайменше 241 мільярд євро.

Нагадаємо, що Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається в Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії та Білорусі.

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