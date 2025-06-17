Посухи стають новою нормою для України: Миколаївщина — один із найбільш вразливих регіонів

Посухи стають новою нормою для України. Фото всесвітнього фонду природи WWF.

З кожним роком посухи в Україні стають не винятком, а новою реальністю. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Запорізькою входить до групи регіонів з найвищим рівнем вразливості до посух і опустелювання.

Про це йдеться у матеріалі всесвітнього фонду природи WWF.

За даними ООН, уже понад 20% суші Землі — більше 2 мільярдів гектарів — деградовано. З них понад половина — це сільськогосподарські землі. Щороку через опустелювання світ втрачає понад 12 мільйонів гектарів родючих угідь. Майже 95% усіх продуктів харчування залежать від стану ґрунту. І щороку втрачається 24 мільярди тонн ґрунту — це прямий удар по врожайності та продовольчій безпеці.

Яка ситуація в Україні?

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Як пояснює WWF-Україна, опустелювання — це поступова деградація родючих земель, коли вони втрачають вологу, структуру й біорізноманіття. Причинами цього процесу стають як природні явища (зокрема, посухи), так і людська діяльність: вирубка лісів, надмірне розорювання, перевипас худоби та неефективне зрошення.

Особливу загрозу несе посуха — тривалий період з критичним дефіцитом опадів, високими температурами й низькою вологістю. Вона не лише виснажує запаси вологи в ґрунтах, але й знижує продуктивність сільського господарства, погіршує доступ до води та підсилює процес опустелювання.

Найбільш вразливі регіони

Вказується, що проблема опустелювання проявляється переважно в областях степової зони. Південь України включено до регіонів з дуже високим рівнем вразливості до опустелювання. Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська області — ці регіони найбільше постраждали від посух, що знищили десятки тисяч гектарів посівів.

Тенденції до збільшення тривалості та інтенсивності посух спостерігаються також у центральних та північних регіонах України, де раніше такі явища не були проблемою.

Посухи стають нормою

2024 рік став найспекотнішим в історії спостережень. За даними Українського гідрометцентру, температура повітря в Україні зростає швидше, ніж у середньому по Європі. У південних областях, включно з Миколаївською, середня температура за останнє десятиліття зростає на понад 0,8°C кожні 10 років. Це прискорює висушування ґрунтів та зменшує доступ до води.

Останні роки в області фіксують дефіцит опадів, а дощі стають короткочасними зливами, які не поповнюють запаси вологи в землі. Така ситуація призводить до зниження водності малих річок, обміління джерел і загибелі посівів.

WWF-Україна розробив проєкт Плану управління посухами — документа, що пропонує реальні кроки для пом’якшення впливу змін клімату на екосистеми, воду й агросектор. Серед пріоритетних заходів:

Раннє виявлення посух — системи моніторингу, які дозволяють фермерам і громадам завчасно реагувати.

Відновлення природних територій — зокрема, заплав та боліт, які здатні утримувати вологу.

Раціональне водокористування, зокрема повторне використання «сірої» води для зрошення.

Збереження ґрунтів через зменшення надмірного розорювання та запровадження сталих практик.

Всесвітній фонд природи WWF — одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у більш ніж 100 країнах світу. Місія WWF полягає у тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою. Цього можна досягти шляхом збереження біорізноманіття планети, раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення та нераціонального споживання.

Нагадаємо, що травень цього року став другим найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Його показники поступаються лише травню 2024 року.