Цьогорічний травень став другим найспекотнішим місяцем за історію спостережень, — Copernicus

Пляж Намив у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Травень цього року став другим найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Його показники поступаються лише травню 2024 року.

Про це йдеться в щомісячному бюлетені Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), повідомляє Reuters.

Середня температура поверхні Землі у травні 2025 року була на 1,4°C вищою за показники доіндустріального періоду 1850–1900 років.

Попередні 21 з 22 місяців поспіль температура перевищувала позначку у +1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Травень 2025 року став винятком, але у C3S вважають, що це не свідчить про стале зниження температур.

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— Хоча це може дати планеті короткий перепочинок, ми очікуємо, що в найближчому майбутньому поріг у 1,5°C знову буде перевищено через подальше нагрівання кліматичної системи, — розповів директор C3S Карло Буонтемпо.

Основним чинником змін клімату залишаються викиди парникових газів від спалювання викопного палива. 2024 рік став найспекотнішим роком за весь період спостережень.

Окреме дослідження, проведене групою World Weather Attribution, показало, що у травні 2025 року в Ісландії та Гренландії зафіксували температури, приблизно на 3°C вищі за норму. Це спричинило значне додаткове танення льодовиків у Гренландії.

— Навіть країни з холодним кліматом відчувають безпрецедентні температури, — зазначила дослідниця Королівського метеорологічного інституту Нідерландів Сара Кью.

Зазначається, що глобальний поріг у 1,5°C — це межа, якої країни зобов’язалися дотримуватися згідно з Паризькою кліматичною угодою, щоб уникнути найгірших наслідків потепління. Хоча цей рівень ще не перевищено в середньому за десятиліття, низка науковців попереджає, що уникнути цього вже малоймовірно. Уряди закликають пришвидшити скорочення викидів CO₂.

Архівні дані Copernicus охоплюють період з 1940 року і звіряються з глобальними метеозаписами, які ведуться з 1850 року.