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Росіяни обстріляли центр Одеси: пошкоджена одна з найстаріших лікарень міста

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада

Унаслідок нічного обстрілу російськими військами історичного центру Одеси в місті зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено житлові будинки, один із найстаріших медичних закладів та корпус вищого навчального закладу.

За словами мера міста Геннадія Труханова, удари припали на густозаселений житловий квартал. У кількох будинках виникли пожежі, ступінь пошкоджень ще оцінюють фахівці. Людям, які потребують переселення, запропоновано допомогу в оформленні компенсації на оренду житла.

Одним з об’єктів, що постраждали найбільше, стала міська інфекційна лікарня — заклад, який є не лише медичною установою, а й пам’яткою архітектури та історії національного значення. У лікарні вибуховою хвилею вибито понад 100 вікон та пошкоджено двері в чотирьох корпусах, зазначив Геннадій Труханов.

Серйозних ушкоджень зазнав також художньо-графічний факультет Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Крім того, обстріл зачепив інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливостями розвитку та проводили заняття з каністерапії. Постраждала й будівля дитячого садка, розташована поряд.

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада
Наслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська радаНаслідки обстрілу Одеси 17 червня. Фото: Одеська міська рада

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