Рада ухвалила закон про множинне громадянство
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- Альона Коханчук
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11:43, 18 червня, 2025
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У середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про множинне громадянство — його ухвалили 243 голосами.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Відповідно до законодавство, визнання множинного громадянства в Україні залежатиме від того, чи є друге громадянство у громадянина пов’язане з країною, яку Кабмін включить до спеціального списку. Цей список уряд формуватиме на власний розсуд, і законопроєкт не уточнює, як часто перелік може змінюватися.
Порівняльна таблиця до другого читання законопроєкту охоплює 560 сторінок. Профільний комітет уже двічі розглядав фінальну редакцію: вперше — 21 травня, тоді рекомендував ухвалити документ у цілому.
Нагадаємо, що законопроєкт у серпні цього року до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський. Коли дозволяється подвійне громадянство в Україні:
- При народженні — якщо дитина автоматично отримує громадянство України та іншої країни.
- Усиновлення — якщо українську дитину всиновлюють іноземці, вона може отримати їхнє громадянство.
- Шлюб з іноземцем — якщо українець автоматично набуває громадянство іншої країни після одруження.
- Автоматичне набуття — якщо повнолітній українець отримав інше громадянство автоматично (за законами іншої держави), навіть без підтвердного документа.
- Спрощене громадянство для іноземців — якщо іноземець отримує український паспорт за полегшеною процедурою, яка діє для окремих країн.
- Взаємне спрощення — якщо українець набуває громадянство держави, з якою Україна має угоду про спрощене набуття громадянства.
У лютому 2024 року комітет Верховної Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт про множинне громадянство, поданий президентом Володимиром Зеленським.
17 грудня 2024 року у першому читанні народні депутати прийняли за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.
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