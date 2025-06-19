США знову прийматимуть візові заявки від іноземних студентів, але з перевіркою соцмереж

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сполучені Штати відновлюють обробку віз для іноземних студентів, однак тепер усі заявники повинні надати доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву Державного департаменту США.

Згідно з новими правилами, сторінки в соцмережах мають бути відкритими для перегляду — з налаштуваннями конфіденційності на рівні «публічний». Якщо акаунт закритий, це можуть розцінити як спробу приховати активність в інтернеті.

«Консульські працівники здійснюватимуть ретельну перевірку всіх кандидатів на участь у студентських та обмінних програмах», — йдеться в заяві.

У внутрішніх інструкціях, які цитує Associated Press, вказано: особливу увагу звертатимуть на будь-які ознаки ворожого ставлення до американського суспільства, державних інституцій чи цінностей.

Минулого місяця адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила призначення нових співбесід для іноземних студентів, через що тисячі людей у всьому світі опинилися в підвішеному стані. Зокрема, студенти з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін активно стежили за оновленнями на сайтах бронювання віз та щоденними брифінгами Держдепу, намагаючись дізнатись про відновлення подачі документів перед початком навчального семестру.

Нагадаємо, що Луцький національний технічний університет у вересні 2024 року відрахував понад тисячу студентів. У закладі пояснили це змінами законодавства, і переконані, що чоловіки вступали через надання відстрочки від мобілізації.