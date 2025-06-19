«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі потягів на Львівщині та Одещині
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- Альона Коханчук
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10:32, 19 червня, 2025
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У зв’язку з ремонтними роботами на ділянках залізниці у Львівській та Одеській областях найближчими днями зміниться розклад і маршрути кількох приміських поїздів. Частину рейсів тимчасово скасують.
Як зазначили у пресслужбі «Укрзалізниці», у зв’язку з ремонтними роботами на залізниці, з 20 по 26 червня на Львівщині та Одещині зміняться маршрути, розклади та тимчасово скасують кілька приміських поїздів.
Одеський напрямок (20–22 червня):
- Поїзд №6271/6272 курсуватиме за зміненим маршрутом: Одеса — Подільськ — Одеса (замість Одеса — Балта — Одеса).
Тимчасово скасовуються:
- №6270/6274 Одеса-Застава-1 — Помічна
- №6275/6277 Помічна — Одеса-Головна
- №6604/6603 Помічна — Подільськ — Помічна
Львівський напрямок (23–26 червня):
Низка поїздів курсуватиме через станції Дубляни — Підбірці — Підзамче за зміненим розкладом:
- №6051 Стоянів — Львів: відправлення 04:08 (замість 04:40), приибуття 07:37
- №6052 Львів — Стоянів: відправлення 19:28, прибуття 22:53 (замість 22:20)
- №6053 Сокаль — Львів: відправлення 05:12 (замість 06:02), прибуття 09:16 (замість 09:01)
- №6056 Львів — Сокаль: відправлення 20:40, прибуття 23:59 (замість 23:29)
Нагадаємо, що у ніч на 18 червня внаслідок російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та в області. Також постраждали вагони, у яких перевозили українське зерно.
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