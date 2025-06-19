«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі потягів на Львівщині та Одещині

«Укрзалізниця» призначає поїзди Колосівка – Знам'янка та Одеса – Помiчна. Фото: «МикВісті»

У зв’язку з ремонтними роботами на ділянках залізниці у Львівській та Одеській областях найближчими днями зміниться розклад і маршрути кількох приміських поїздів. Частину рейсів тимчасово скасують.

Як зазначили у пресслужбі «Укрзалізниці», у зв’язку з ремонтними роботами на залізниці, з 20 по 26 червня на Львівщині та Одещині зміняться маршрути, розклади та тимчасово скасують кілька приміських поїздів.

Одеський напрямок (20–22 червня):

Поїзд №6271/6272 курсуватиме за зміненим маршрутом: Одеса — Подільськ — Одеса (замість Одеса — Балта — Одеса).

Тимчасово скасовуються:

№6270/6274 Одеса-Застава-1 — Помічна

№6275/6277 Помічна — Одеса-Головна

№6604/6603 Помічна — Подільськ — Помічна

Львівський напрямок (23–26 червня):

Низка поїздів курсуватиме через станції Дубляни — Підбірці — Підзамче за зміненим розкладом:

№6051 Стоянів — Львів: відправлення 04:08 (замість 04:40), приибуття 07:37

№6052 Львів — Стоянів: відправлення 19:28, прибуття 22:53 (замість 22:20)

№6053 Сокаль — Львів: відправлення 05:12 (замість 06:02), прибуття 09:16 (замість 09:01)

№6056 Львів — Сокаль: відправлення 20:40, прибуття 23:59 (замість 23:29)

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня внаслідок російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та в області. Також постраждали вагони, у яких перевозили українське зерно.