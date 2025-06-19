У Південноукраїнську понад місяць не буде гарячої води: через мобілізацію не вистачає фахівців для ремонту мереж

Південноукраїнськ, фото: Олександр Жебет

На комунальному підприємстві Південноукраїнська «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» через мобілізацію не вистачає фахових спеціалістів. Бригади ремонтників не встигають оперативно лагодити мережі.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів начальник служби експлуатації устаткування та інженерних мереж комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Володимир Протас.

У середу, 18 червня, жителів міста сповістили, що понад місяць в кранах не буде гарячої води через ремонти на мережі. Відновити водопостачання планують аж з серпня.

За словами Володимира Протаса, у місті проводились гідравлічні випробування і на магістралях, які йдуть з Південноукраїнської АЕС у місто, утворилося три пориви. Для того, щоб відновити водопостачання у мікрорайони міста необхідно виконати заміну 12 засувок на магістральних мережах. Наразі цим і займаються фахівці. Однак через те, що на підприємстві не вистачає фахівців, роботи виконуються повільніше. Тільки за останній час з підприємства звільнилося 22 робітники.

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«Чому я дав заявку до 31 липня, тому що у нас з чотирьох бригад вдалося укомплектувати лише дві з 10 слюсарів. У нас з чотирьох залишилось два різчика і два сварщика, які на цей час працюють. Людей у нас не вистачає. У Нас було десь 30-35 чоловік, а залишилось 10. А підприємству люди потрібні. Ось нещодавно прийшов до нас на роботу ще один пенсіонер-зварювальник», — розповідає Володимир Протас.

Він зазначив, що також проводитимуться підготовчі роботи до нового опалювального періоду. Всі роботи мають завершити до 31 липня.

«Робота запланована. Кран та вантажопідйомний трактор задіяні, матеріали у нас є. Ми все робимо і йдемо по плану. Взяв термін до 31 липня, тому що це людський фактор. У одного щось болить, в того ногу тягне, в того спина — діди», — додав він.

В чому проблематика?

Про критичний дефіцит працівників наприкінці 2024 року заявляли в Асоціації водоканалів України. Там наголосили, що від початку повномасштабної війни вже мобілізовано понад 5 000 фахівців, що призвело до серйозного кадрового голоду. Через це підприємства не встигають реагувати на аварії та ризикують зупинкою критичних систем водопостачання і каналізації.

Зазначимо, що у 2025 році комунальним підприємствам дозволено бронювати до 75% своїх військовозобов'язаних працівників, що працюють на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, що забезпечують тепло-, водопостачання та управління побутовими відходами. Однак продовжити бронювання своїх військовозобов'язаних працівників можуть лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами — втратять чинність. До нового ліміту водоканали й інші ЖКП мали вчасно отримати статус критично важливих, щоб мати право бронювати своїх працівників

Нагадаємо, що про проблему дефіциту кадрів заявляли і у Миколаєві. У місті не вистачає водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Влада пропонує залучити до навчання жінок.