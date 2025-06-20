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Як клімат впливає на життя миколаївців: стартувало онлайн-опитування

Екстремальна спека в Миколаєві у липні 2024, фото НикВестиЕкстремальна спека в Миколаєві у липні 2024, фото НикВести

У Миколаєві стартувало онлайн-опитування, покликане зібрати думки та досвід громадян щодо змін клімату та його впливу на повсякденне життя. Його головна мета — з’ясувати, як спеки, тривалі зливи, посухи, зниження якості повітря та води позначаються на здоров’ї, добробуті та безпосередньо безпеці людей.

Основна мета організаторів — визначити найбільш вразливі групи населення, оцінити їхні можливості до адаптації та загалом з’ясувати, наскільки миколаївці проінформовані про кліматичні ризики. Зібрані дані стануть в нагоді для розробки локальних стратегій та практичних рішень, які допоможуть зробити місто більш комфортним та безпечним для мешканців.

Організатори наголошують: участь в опитуванні — це внесок кожного в майбутнє свого міста. Саме від активності громади залежить, наскільки ефективною буде кліматична політика на місцевому рівні. Дослідження проводиться в рамках міжнародного проєкту «Зміцнення місцевих можливостей для реагування на зміни клімату в регіоні Чорного моря – LAP BLACK», що реалізується за підтримки Європейського Союзу у межах програми Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin Programme.

Опитування триває всього кілька хвилин та доступне за посиланням.

Раніше повідомлялось, що з кожним роком посухи в Україні стають не винятком, а новою реальністю. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Запорізькою входить до групи регіонів з найвищим рівнем вразливості до посух і опустелювання.

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