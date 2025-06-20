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Антимонопольний комітет розслідує змову будівельних компаній під час тендеру на реставрацію драмтеатру в Миколаєві

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Антимонопольний комітет почав розслідування проти двох будівельних компаній, які могли домовитися між собою під час участі в державних тендерах.

Як зазначають в пресслужбі антимонопольного комітету, йдеться про ТОВ «Будівельна компанія Атлантбудінвест» та ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД».

За попередніми даними, компанії могли не конкурувати, як того вимагає закон, а діяти узгоджено — щоб виграти закупівлі на капітальний ремонт і реставрацію, які проводилися у 2021 році. Замовниками виступали департамент енергетики Миколаївської міськради та департамент капітального будівництва облдержадміністрації.

На основі цих підозр антимонопольний комітет відкрив офіційне розслідування.

Згідно із даними з Prozorro, у 2021 році ці дві компанії одночасно були учасниками двох тендерів. Перший тендер стосувався реставрації будівлі Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Стартова ціна робіт складала 30 мільйонів  928 тисяч гривень. ТОВ «Будівельна компанія Атлантбудінвест» запропонувало не змінювати ціну, а компанія «Південьбуд Миколаїв ЛТД» подала пропозицію у 29 мільйонів 381 тисячу 600 гривень, тому і стала переможцем торгів.

Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro
Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro

Також ще один тендер у 2021 році проводив Департамент енергетики, енергозбереження та інновацій Миколаївської міськради на капітальний ремонт школи №1 імені Олега Ольжича в Миколаєві. Вартість робіт мала скласти 76 мільйонів 482 тисяч 224 гривна. В торгах приймали участь ті ж самі дві фірми, однак тендер скасували через суттєві порушення.

Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України оштрафував на 272 тисячі гривень два підприємства за змову під час участі в тендерах. Одне з них — ТОВ «ГОСПОДАР-2», зареєстроване у місті Первомайськ на Миколаївщині.

Також читайте матеріал «МикВісті» — «Як відновився миколаївський драмтеатр після ракетного удару у 2022 році»

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