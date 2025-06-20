Миколаївські морпіхи повернулись з полону: серед звільнених — тяжкопоранені захисники Маріуполя

Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП

19 червня в рамках чергового обміну військовополоненими в Україну повернулися миколаївські морські піхотинці.

Про це повідомили у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Усі звільнені — оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. За словами представників бригади, кожен з бійців має важкі поранення та серйозні медичні діагнози, спричинені як бойовими діями, так і нелюдськими умовами утримання.

Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП

Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП

Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП Повернення морпіхів з полонів РФ. Фото: 36 ОБрМП

«Кожен із них має серйозні медичні діагнози, спричинені пораненнями та тяжкими умовами утримання», — повідомили в бригаді.

Після повернення військові отримають необхідне лікування та тривалий період реабілітації.

«На рідній землі морпіхів зустріла патронатна служба бригади. Разом з їхніми родинами розділяємо хвилини радості й глибокої гордості — за їхню мужність, витримку та незламний дух», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня, з російського полону повернулася ще одна група воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.