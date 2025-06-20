Миколаївські морпіхи повернулись з полону: серед звільнених — тяжкопоранені захисники Маріуполя
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- Світлана Іванченко
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14:12, 20 червня, 2025
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19 червня в рамках чергового обміну військовополоненими в Україну повернулися миколаївські морські піхотинці.
Про це повідомили у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Усі звільнені — оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. За словами представників бригади, кожен з бійців має важкі поранення та серйозні медичні діагнози, спричинені як бойовими діями, так і нелюдськими умовами утримання.
«Кожен із них має серйозні медичні діагнози, спричинені пораненнями та тяжкими умовами утримання», — повідомили в бригаді.
Після повернення військові отримають необхідне лікування та тривалий період реабілітації.
«На рідній землі морпіхів зустріла патронатна служба бригади. Разом з їхніми родинами розділяємо хвилини радості й глибокої гордості — за їхню мужність, витримку та незламний дух», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 червня, з російського полону повернулася ще одна група воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.
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