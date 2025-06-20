У парку Миколаєва з’явились розвивальні завдання для дошкільнят від ЮНІСЕФ

У Дитячому містечку «Казка» в Миколаєві з’явилися інтерактивні таблички від ЮНІСЕФ. На них — прості завдання, які допомагають малечі розвивати мовлення, саморегуляцію, моторику та соціальні навички просто під час прогулянки з батьками.

Як наголошують експерти, найактивніше мозок дитини розвивається до 6 років. У цей період важливо щоденно спілкуватися, гратися та проводити час разом. Ініціатива ЮНІСЕФ спрямована саме на це — поєднати дозвілля з навчанням.

Щоб зробити прогулянку ще цікавішою, організатори пропонують подарунок — розвивальну карткову гру «НУМО грати-подорожувати». Для цього потрібно:

знайти одну з табличок у парку; виконати завдання разом із дитиною; зняти коротке відео та опублікувати його у Facebook або Instagram з відміткою @UNICEF_Ukraine (сторінка має бути відкритою); заповнити анкету учасника за посиланням.

Зазначається, що подарунок надішлють протягом двох тижнів. Конкурс триватиме до 13 серпня.

Слід зазначити, що такі таблички встановили ще в 11 містах України: Дніпрі, Львові, Харкові, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Кривому Розі, Мукачевому, Первомайську та Південному.

Фото надали організатори

Також нещодавно у міськраді Миколаєва розповіли, що група миколаївських дітей безоплатно поїхала до французького міста Монпельє на літній відпочинок. Поїздку організували завдяки співпраці Миколаєва з містом Монпельє та регіоном Окситанія.