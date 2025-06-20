Минулого року Україна пережила 33 масовані атаки на енергосистему, — Міненерго

Відключення світла. Фото з pixabay.

Попри 33 масштабні удари Росії по енергетичній інфраструктурі упродовж минулого року, енергосистема України залишається стабільною.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді, повідомили в Міненерго.

За його словами, ситуація в енергетиці складна й небезпечна — через регулярні атаки, особливо в прифронтових регіонах. Проте енергетики продовжують відновлення й посилюють захист об'єктів перед новим опалювальним сезоном.

«Сьогодні система працює в стабільному режимі. І ви це відчуваєте з погляду забезпечення споживачів необхідною електроенергією», — зазначив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «свідомі удари» Росії по енергетичних обʼєктах у Херсоні.